Италия
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Ювентус предложит Роналду новый четырехлетний контракт
Нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года.
В ближайшее время "Ювентус" начнет переговоры с Криштиану по поводу нового контракта, сообщает AS.
Новое соглашение будет рассчитано до 2024 года. На тот момент Роналду будет уже 39 лет.
В этом сезон на счету Криштиано 25 голов в 32 матчах.
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аалекс ( Крым)
15.03.2020 в 15:52
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