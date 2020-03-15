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Ювентус предложит Роналду новый четырехлетний контракт

Италия
(1 голосов)

Нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года.

Ювентус предложит Роналду новый четырехлетний контракт
Новина українською

В ближайшее время "Ювентус" начнет переговоры с Криштиану по поводу нового контракта, сообщает AS.

Новое соглашение будет рассчитано до 2024 года. На тот момент Роналду будет уже 39 лет.

В этом сезон на счету Криштиано 25 голов в 32 матчах.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
15.03.2020 в 15:52
Смело. Но если учесть, как Роналду пашет, то думаю, что это правильное решение. Два-три года он еще сможет отыграть на самом высоком уровне.
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