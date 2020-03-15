Ювентус предложит Роналду новый четырехлетний контракт

В ближайшее время "Ювентус" начнет переговоры с Криштиану по поводу нового контракта, сообщает AS.

Новое соглашение будет рассчитано до 2024 года. На тот момент Роналду будет уже 39 лет.

В этом сезон на счету Криштиано 25 голов в 32 матчах.