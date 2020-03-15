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Кальехон не хочет продлевать контракт с Наполи. Валенсия предлагает соглашение на 3 года

Италия
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Испанский вингер может вернуться на родину уже этим летом

Кальехон не хочет продлевать контракт с Наполи. Валенсия предлагает соглашение на 3 года
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Mundo Deportivo сообщает, что вингер "Наполи" Хосе Кальехон может продолжить игровую карьеру в Ла Лиге.

По информации источника, испанский футболист не хочет продлевать соглашение с неаполитанцами. Контракт 33-летнего Кальехона истекает этим летом.

"Валенсия" в свою очередь готова предложить игроку 3-летний контракт уже сейчас. Также к вингеру интерес проявляет другой испанский клуб - "Севилья".

В текущей кампании Кальехон принял участие в 23-х матчах в футболке "Наполи" в чемпионате Италии.

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В статье: Валенсия (Испания) Хосе Кальехон Наполи (Неаполь) Севилья (Испания)
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Источник:
Mundo Deportivo
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