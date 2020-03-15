Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кальехон не хочет продлевать контракт с Наполи. Валенсия предлагает соглашение на 3 года
Испанский вингер может вернуться на родину уже этим летом
Mundo Deportivo сообщает, что вингер "Наполи" Хосе Кальехон может продолжить игровую карьеру в Ла Лиге.
По информации источника, испанский футболист не хочет продлевать соглашение с неаполитанцами. Контракт 33-летнего Кальехона истекает этим летом.
"Валенсия" в свою очередь готова предложить игроку 3-летний контракт уже сейчас. Также к вингеру интерес проявляет другой испанский клуб - "Севилья".
В текущей кампании Кальехон принял участие в 23-х матчах в футболке "Наполи" в чемпионате Италии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Mundo Deportivo
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...