Роналду не переоборудовал гостиницы под медучреждения? Есть веские опровержения информации

Сегодня утром распространилась информация о том, что один из сильнейших футболистов мира Криштиану Роналду активно участвует в борьбе с пандемией коронавируса. Испанская Marca написала, что CR7 дал указание переоборудовать свои гостиницы под медицинские учреждения, где будут оказывать помощь больным. А зарплату медработникам платить из личных средств Криштиану Роналду.

Благородный поступок? Бесспорно. Но не все так однозначно... Уже сегодня данную информацию достаточно обоснованно опровергли несколько источников. В частности, свое мини-исследование опубликовало издание La Repubblica.

Информация о благотворительности Роналду во время эпидемии коронавируса получила огласку вчера (14-го марта) вечером после ее появления на Инстаграм-странице Эдгара Кайреса – бывшего мужа сестры Роналду Эльмы Авейру. Мужчина перепечатал публикацию португальской газеты "Arena Desportiva". Далее информацию подхватила испанская Marca, благодаря чему новость получила широкую огласку. Интересно, что уже сегодня Marca убрала эту новость со своего главного сайта без каких-либо объяснений.

Как отмечает La Repubblica, газета "O Observador" сумела проверить информацию из собственных источников, близких к Криштиану Роналду. И получила опровержение. Также удалось выяснить, что впервые о переоборудовании гостиниц под больницы заговорила президентка благотворительного фонда "Essencia Humana" Паула Карвалью, которая позже оправдывалась тем, что ее "ввел в заблуждение другой человек". Были принесены извинения за ложную информацию.

Сообщается, что в настоящее время Криштиану Роналду находится на самоизоляции в своем особняке на Мадейре (Португалия). Благодаря соцсетям португалец призывает общественность следовать советам ВОЗ и выражает солидарность с теми, кто борется с вирусом. "Защита человеческих жизней важнее, чем любой другой интерес", - написал Роналду, и добавил, что обещает свою поддержку всем медработникам, которые рискуют своей жизнью ради спасения других.

То же, чем занимается Лионель Месси, поведение и игру которого часто противопоставляют Роналду и наоборот.