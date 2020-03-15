Интер проявляет интерес к воспитаннику Милана Локателли

Football Italia сообщает, что "Интер" проявляет интерес к хавбеку "Сассуоло" Мануэлю Локателли.

По информации источника, главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте лично заинтересован в трансфере итальянского полузащитника. Переход может состояться уже этим летом.

Напомним, 22-летний Локателли - воспитанник "Милана". В 2018-м году Мануэль перешел в "Сассуоло".

В текущем сезоне итальянец принял участие в 20 матчах Серии А, в которых сделал 4 ассиста.