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Интер проявляет интерес к воспитаннику Милана Локателли
В переходе хавбека "Сассуоло" заинтересован сам Конте
Football Italia сообщает, что "Интер" проявляет интерес к хавбеку "Сассуоло" Мануэлю Локателли.
По информации источника, главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте лично заинтересован в трансфере итальянского полузащитника. Переход может состояться уже этим летом.
Напомним, 22-летний Локателли - воспитанник "Милана". В 2018-м году Мануэль перешел в "Сассуоло".
В текущем сезоне итальянец принял участие в 20 матчах Серии А, в которых сделал 4 ассиста.
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Источник:Football Italia
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