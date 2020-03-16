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Годин может покинуть Интер по окончанию сезона

Италия
(1 голосов)

Футболист не подошел под стиль игры Конте

Годин может покинуть Интер по окончанию сезона
Новина українською

"Интер" может расстаться с Диего Годином в летнее трансферное окно, сообщает AS.

Как пишет источник, руководство "нерадзурри" готово отпустить 34-летнего уругвайца из команды, несмотря на то, что тот проводит свой первый сезон в Италии. Издание сообщает, что Годин не вписался в систему главного тренера "Интера" Антонио Конте, в связи с чем клуб не видит смысла оставлять игрока.

Годин перешел в "Интер" летом 2019 года на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2022 года. В сезоне-2019/20 уругваец провел 25 матчей за "нерадзурри", на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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В статье: Интер (Милан) Диего Годин
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