Лицио хочет увеличить сумму отступных за Милинковича-Савича

"Лацио" хочет продлить контракт с полузащитником Сергеем Милинковичем-Савичем. Римляне обеспокоены слухами о том, что на игрока претендует множество клубов, поэтому руководство намерено увеличить сумму отступных за хавбека.

Теперь сумма выкупа 24-летнего серба составит свыше 100 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Sky Sports. На игрока претендуют "Интер", "ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 25 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.