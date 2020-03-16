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Лицио хочет увеличить сумму отступных за Милинковича-Савича

Италия
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На игрока претендуют 4 клуба

Лицио хочет увеличить сумму отступных за Милинковича-Савича
Новина українською

"Лацио" хочет продлить контракт с полузащитником Сергеем Милинковичем-Савичем. Римляне обеспокоены слухами о том, что на игрока претендует множество клубов, поэтому руководство намерено увеличить сумму отступных за хавбека.

Теперь сумма выкупа 24-летнего серба составит свыше 100 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Sky Sports. На игрока претендуют "Интер", "ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 25 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

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В статье: Лацио (Рим) Сергей Милинкович-Савич
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