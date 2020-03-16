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Защитник Аталанты: Раньше всё было в Ухане, так далеко, а теперь здесь

Италия
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Игрок рассказал и о ситуации с Ругани

Защитник Аталанты: Раньше всё было в Ухане, так далеко, а теперь здесь
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Защитник "Аталанты" Робин Гозенс высказался о пандемии коронавируса.

"Я не понимаю одного: почему нам позволили играть без зрителей, но при этом в европейских городах болельщики толпились у стадионов во время матчей Лиги чемпионов? Это не имеет смысла. Я почувствовал страх, когда объявили, что Ломбардия является центром всего, что нигде в Европе не было такого количества случаев заражения. Я сказал себе: „Раньше всё было в Ухане, так далеко, а теперь здесь. Теперь мы в опасности“.

После заражения Ругани мы все поняли, что не знаем, когда вернёмся на поле. Я думаю о карантине, о нём, о его партнёрах по команде, его противниках. Я понял, что мы все в одной лодке. Мы все недооценили коронавирус, я был первым. Я сказал себе, что это не страшнее гриппа. Я ходил по ресторанам, встречался с друзьями. Мы не знали ничего об этом враге и его возможностях. Мы поняли это тогда, когда заразившихся стало очень много", — приводит слова Гозенса La Gazetta dello Sport.

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В статье: Робин Гозенс
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