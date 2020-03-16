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Милан нашел две возможные замены для основного голкипера

Италия
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Джанлуиджи готов пойти на повышение

Милан нашел две возможные замены для основного голкипера
UA-Футбол
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В последние недели в СМИ была информация, что основной вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может перейти в один из топ клубов Европы. Данный трансфер продвигает Мино Райола.

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"Россонери" хотят обезопасить себя от подобного варианта и уже ищут возможную замену. По данным Tuttosport, в список попали Сальваторе Сиригу и Алекс Мерет.

Если у первого дела идут неплохо в "Торино", то юный Мерет потерял место в основе "Наполи", уступив его Оспине. Потому у "Милана" буднет неплохой шанс переманить его.

Ранее сообщалось, что именитый немецкий тренер отказался от поста тренера в "Милане".

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В статье: Сальваторе Сиригу Наполи (Неаполь) Торино (Турин) Милан Джанлуиджи Доннарумма Алекс Мерет
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