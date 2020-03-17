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Клубы Серии А не хотят платить зарплаты футболистам в период карантина

Италия
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Итальянский инсайд

Клубы Серии А не хотят платить зарплаты футболистам в период карантина
Новина українською

Клубы итальянских Серии A и Серии B хотят сократить убытки от приостановки сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заморозив зарплаты исполнителям. Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира на своей странице в Твиттере.

Профсоюз футболистов Италии выступает против подобной идеи и хочет, чтобы игроки получали выплаты в полном объеме в течение всего периода карантина.

Естественно, пока неизвестно, когда в Италии возобновят проведение матчей. Ранее президент профсоюза футболистов Дамиано Томмази выразил мнение, что пауза продлится как минимум до мая. Сегодня УЕФА будет принимать решение касательно ЕВРО-2020.

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В статье: Серия А
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