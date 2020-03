Клубы Серии А не хотят платить зарплаты футболистам в период карантина

Клубы итальянских Серии A и Серии B хотят сократить убытки от приостановки сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заморозив зарплаты исполнителям. Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира на своей странице в Твиттере.

Tira aria di bufera tra i presidenti (in prima fila quelli di #LegaPro che hanno i minori ricavi ma anche #SerieB e #SerieA avallano) e l’#AIC: i club vogliono congelare gli stipendi dei calciatori, finché non si tornerà a giocare, in modo da far fronte alle perdite. #CoVid_19