У второго футболиста Ювентуса диагностирован коронавирус

У полузащитника "Ювентуса" Блеза Матюиди диагностирован коронавируса. Об этом передает официальная пресс-служба клуба.

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Ранее подобный диагноз был обнаружен у Дэниеле Ругани. У француза болезнь проходит безсимптомно. Сейчас он, как и все сотрудники команды, находится в изоляции.

Помимо "Ювентуса" коронавирус диагностирован у футболистов "Фиорентины" и "Сампдории".