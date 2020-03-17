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У второго футболиста Ювентуса диагностирован коронавирус
Клуб уже давно находится в изоляции
У полузащитника "Ювентуса" Блеза Матюиди диагностирован коронавируса. Об этом передает официальная пресс-служба клуба.
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Ранее подобный диагноз был обнаружен у Дэниеле Ругани. У француза болезнь проходит безсимптомно. Сейчас он, как и все сотрудники команды, находится в изоляции.
Secondo giocatore bianconero positivo al COVID-19: https://t.co/qjpHURVCHi pic.twitter.com/rHiT80SL5E— JuventusFC (@juventusfc) March 17, 2020
Помимо "Ювентуса" коронавирус диагностирован у футболистов "Фиорентины" и "Сампдории".
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