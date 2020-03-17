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У второго футболиста Ювентуса диагностирован коронавирус

Италия
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Клуб уже давно находится в изоляции

У второго футболиста Ювентуса диагностирован коронавирус
UA-Футбол
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У полузащитника "Ювентуса" Блеза Матюиди диагностирован коронавируса. Об этом передает официальная пресс-служба клуба.

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Ранее подобный диагноз был обнаружен у Дэниеле Ругани. У француза болезнь проходит безсимптомно. Сейчас он, как и все сотрудники команды, находится в изоляции.

Помимо "Ювентуса" коронавирус диагностирован у футболистов "Фиорентины" и "Сампдории".

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В статье: Ювентус (Турин) Блез Матюиди коронавирус
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