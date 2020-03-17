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Президент Дженоа: Серия А может восстановиться 9-го мая

Италия
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Дальше затягивать уже будет нельзя

Президент Дженоа: Серия А может восстановиться 9-го мая
UA-Футбол
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Президент "Дженоа" Энрико Прециози рассказал о наиболее вероятной дате восстановление Серии А. Сейчас итальянский чемпионат на карантине.

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"Мы знали, что Евро может быть отложен и это правильное решение. Я точно не знал, на какой срок перенесут турнир, но сделать это было необходимо для того, чтобы закончить европейские чемпионаты.

Сейчас идет обсуждения даты восстановления Серии А. Есть вероятность, что это будет сделанно 9-го мая, если коронавирус позволит. Игрокам сначала нужно будет возобновить тренировки и набрать форму", - заявил Прециози в интервью Radio Kiss Kiss.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует закончить весь европейский сезон до 30-го июня.

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В статье: Серия А Дженоа (Генуя) коронавирус Энрико Прециози
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