Погба поддержал заболевшего одноклубника, потренировавшись в форме Ювентуса

Совсем недавно стало известно, что полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди заразился коронавирусом. Игрока поддержал его коллега по сборной Франции.

На сегодняшней тренировке Поль Погба потренировался в футболке "Ювентуса" с фамилией футболиста. Что интересно, уже долгие месяцы ходят слухи, что француз станет игроком "зебр".

.@paulpogba getting a workout in while rocking a Blaise Matuidi jersey pic.twitter.com/LpdnajMDLA