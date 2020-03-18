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Погба поддержал заболевшего одноклубника, потренировавшись в форме Ювентуса

Италия
(1 голосов)

Или это намек на будущий трансфер?

Погба поддержал заболевшего одноклубника, потренировавшись в форме Ювентуса
UA-Футбол
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Совсем недавно стало известно, что полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди заразился коронавирусом. Игрока поддержал его коллега по сборной Франции.

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На сегодняшней тренировке Поль Погба потренировался в футболке "Ювентуса" с фамилией футболиста. Что интересно, уже долгие месяцы ходят слухи, что француз станет игроком "зебр".

Ранее Погба раздал совет, как обезопаситься от коронавируса.

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В статье: Франция Ювентус (Турин) Поль Погба Блез Матюиди
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Комментарии (1)
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Arthas (Севастополь)
18.03.2020 в 21:27
Райола змусив вдягнути )
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