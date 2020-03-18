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Погба поддержал заболевшего одноклубника, потренировавшись в форме Ювентуса
Или это намек на будущий трансфер?
Совсем недавно стало известно, что полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди заразился коронавирусом. Игрока поддержал его коллега по сборной Франции.
На сегодняшней тренировке Поль Погба потренировался в футболке "Ювентуса" с фамилией футболиста. Что интересно, уже долгие месяцы ходят слухи, что француз станет игроком "зебр".
.@paulpogba getting a workout in while rocking a Blaise Matuidi jersey pic.twitter.com/LpdnajMDLA— ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2020
Ранее Погба раздал совет, как обезопаситься от коронавируса.
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Комментарии (1)
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Arthas (Севастополь)
18.03.2020 в 21:27
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