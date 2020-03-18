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У Сампдории уже 15 заболевших коронавирусом

Италия
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Информацию подтвердил один из игроков клуба

У Сампдории уже 15 заболевших коронавирусом
UA-Футбол
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Полузащитник "Сампдории" Якуб Янкто рассказал о состоянии внутри команды. Ранее, у некоторых игроков был диагностирован коронавирус.

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"Сейчас я и моя семья изолирована в квартире. Очень неприятно все время находиться в таком замкнутом пространстве. Но нам нужно придерживаться всех инструкций.

Я был в прямом контакте с игроками, у которых был обнаружен коронавирус. Сейчас в клубе уже 15 человек заразилось, но эта цифра может вырасти. Я не уверен, есть ли у меня коронавирус, сейчас никаких симптомов нет", - приводит слова Янкто Sport.cz.

Отметим, что также непростая ситуация сейчас в Италии у "Фиорентины" и "Ювентуса".

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В статье: Сампдория (Генуя) Якуб Янкто коронавирус
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