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Иммобиле рассказал о тренировках Клоппа и Эмери, а также сравнил их с занятиями у Индзаги

Италия
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Чиро – о своих наставниках

Иммобиле рассказал о тренировках Клоппа и Эмери, а также сравнил их с занятиями у Индзаги
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Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле поделился впечатлениями от работы с главным тренером римлян Симоне Индзаги, а также с Унаи Эмери и Юргеном Клоппом, когда он выступал за "Севилью" и дортмундскую "Боруссию" соответственно. И, конечно, куда же без вопросов от журналистов о Месси и Роналду. Цитирует нападающего Football Italia.

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"Тренировочный процесс в Испании и Италии довольно схожий. Эмери делает упор на тактику. Он готовится к поединкам практически так же, как и Конте. Клопп? У Юргена все иначе: тренировки с мячом, футболисты постоянно двигаются и даже не думают останавливаться. Я много чего почерпнул у немца. Индзаги – это некий микс. Конечно, его стиль – итальянский, но он сочетает в себе качества Клоппа и Эмери. Мы не перебарщиваем с тактикой и работаем с мячом".

"Я хотел бы обменяться футболками с Месси. С Роналду я уже это сделал. Где я познакомился с Лионелем? Перед товарищеским матчем Италии с Аргентиной. Я спросил, почему он назвал своего сына Чиро".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Чиро Иммобиле Унаи Эмери Лацио (Рим) Симоне Индзаги
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