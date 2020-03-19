Иммобиле рассказал о тренировках Клоппа и Эмери, а также сравнил их с занятиями у Индзаги

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле поделился впечатлениями от работы с главным тренером римлян Симоне Индзаги, а также с Унаи Эмери и Юргеном Клоппом, когда он выступал за "Севилью" и дортмундскую "Боруссию" соответственно. И, конечно, куда же без вопросов от журналистов о Месси и Роналду. Цитирует нападающего Football Italia.

"Тренировочный процесс в Испании и Италии довольно схожий. Эмери делает упор на тактику. Он готовится к поединкам практически так же, как и Конте. Клопп? У Юргена все иначе: тренировки с мячом, футболисты постоянно двигаются и даже не думают останавливаться. Я много чего почерпнул у немца. Индзаги – это некий микс. Конечно, его стиль – итальянский, но он сочетает в себе качества Клоппа и Эмери. Мы не перебарщиваем с тактикой и работаем с мячом".