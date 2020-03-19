"Что теперь будет?" Девушка Ругани находится на 4-м месяце беременности, у нее найден COVID-19

Девушка защитника туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани Микела Персико заразилась коронавирусом вместе со своим возлюбленным. Теперь общественность узнала, что Микела – в положении. Цитирует Персико Football Italia.

"Я на четвертом месяце беременности, что теперь будет? Даже не могу об этом говорить, остается только ждать. Надеюсь, вирус никак не повлияет на ребенка. Врачи говорят, что это не проблема, но поставьте себя на мое место – это очень страшно. Мы с Даниэле ждали подходящего момента, чтобы объявить о беременности, но у него обнаружили коронавирус. Это должен был быть момент радости. Уверена, мы снова встанем на ноги".