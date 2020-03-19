  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Что теперь будет?" Девушка Ругани находится на 4-м месяце беременности, у нее найден COVID-19
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Что теперь будет?" Девушка Ругани находится на 4-м месяце беременности, у нее найден COVID-19

Италия
(1 голосов)

Как говорят врачи, все будет хорошо

"Что теперь будет?" Девушка Ругани находится на 4-м месяце беременности, у нее найден COVID-19
Новина українською

Девушка защитника туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани Микела Персико заразилась коронавирусом вместе со своим возлюбленным. Теперь общественность узнала, что Микела – в положении. Цитирует Персико Football Italia.

"Я на четвертом месяце беременности, что теперь будет? Даже не могу об этом говорить, остается только ждать. Надеюсь, вирус никак не повлияет на ребенка. Врачи говорят, что это не проблема, но поставьте себя на мое место – это очень страшно. Мы с Даниэле ждали подходящего момента, чтобы объявить о беременности, но у него обнаружили коронавирус. Это должен был быть момент радости. Уверена, мы снова встанем на ноги".

Микела Персико работает спортивным журналистом на телевидении. Ругани – первый футболист, у которого диагностировали коронавирус.

Читайте также"Пересмотрел весь Netflix". Заболевший коронавирусом защитник Ювенутса рассказал о своем самочувствии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даниэле Ругани коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...