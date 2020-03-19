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Доннарумма может перейти в один из клубов АПЛ

Италия
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Доннарумма может перейти в один из клубов АПЛ
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Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может перейти в АПЛ. Об этом пишет AS, со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в 21-летнем голкипере заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Эвертон". Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Ювентуса" и "Пари Сен-Жермен".

Джанлуиджи является воспитанником "Милана". Действующее соглашение Доннаруммы с клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне 21-летний голкипер пропустил 33 мяча в 26 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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В статье: Милан Милан (Италия) Джанлуиджи Доннарумма
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