Мауро Икарди может вернуться в Италию

Аргентинский нападающий Мауро Икарди близок к возвращению в Италию.

По информации Il Mattino, "Наполи" готов включиться в борьбу за Икарди. Сообщается, что аргентинец не останется в "ПСЖ" и открыт для возвращения в Серию А.

Контракт Икарди принадлежит "Интеру", который хочет его продать. Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассматривает вариант с приобретением 27-летнего форварда этим летом.

В текущем сезоне Лиги 1 Икарди в составе "ПСЖ" провел 20 матчей и забил 12 мячей.