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Мауро Икарди может вернуться в Италию

Италия
(1 голосов)

Игроком интересуется Наполи

Мауро Икарди может вернуться в Италию
Новина українською

Аргентинский нападающий Мауро Икарди близок к возвращению в Италию.

По информации Il Mattino, "Наполи" готов включиться в борьбу за Икарди. Сообщается, что аргентинец не останется в "ПСЖ" и открыт для возвращения в Серию А.

Контракт Икарди принадлежит "Интеру", который хочет его продать. Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассматривает вариант с приобретением 27-летнего форварда этим летом.

В текущем сезоне Лиги 1 Икарди в составе "ПСЖ" провел 20 матчей и забил 12 мячей.

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В статье: Мауро Икарди Интер (Милан) Наполи (Неаполь)
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