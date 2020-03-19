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Ювентус отпустил четырех игроков домой, несмотря на карантин из-за коронавируса

Италия
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У клуба сейчас два заболевших

Ювентус отпустил четырех игроков домой, несмотря на карантин из-за коронавируса
UA-Футбол
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Сразу четыре игрока "Ювентуса" покинули расположение клуба. Об этом передает La Gazzetta dello Sport.

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Гонсало Игуаин отправился в Аргентину из-за болезни матери. Он вылетел туда на частном клубном самолете. Перед этим, он вынужденно сдал тест на COVID-19, который оказался отрицательным.

Помимо "Пипиты", также домой отправились Родриго Бентанкур, Миралем Пьянич и Сами Хедира. Каждый из них получил клубное разрешение, после того как сдал отрицательный тест.

Напомним, что в составе "зебр" два заболевших игрока - Даниэле Ругани и Блез Матюиди.

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В статье: Сами Хедира Миралем Пьянич Гонсало Игуаин Ювентус (Турин) Родриго Бентанкур
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