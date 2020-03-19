Ювентус отпустил четырех игроков домой, несмотря на карантин из-за коронавируса

Сразу четыре игрока "Ювентуса" покинули расположение клуба. Об этом передает La Gazzetta dello Sport.

Гонсало Игуаин отправился в Аргентину из-за болезни матери. Он вылетел туда на частном клубном самолете. Перед этим, он вынужденно сдал тест на COVID-19, который оказался отрицательным.

Помимо "Пипиты", также домой отправились Родриго Бентанкур, Миралем Пьянич и Сами Хедира. Каждый из них получил клубное разрешение, после того как сдал отрицательный тест.

Напомним, что в составе "зебр" два заболевших игрока - Даниэле Ругани и Блез Матюиди.