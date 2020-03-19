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Интер планирует купить шестерых игроков после продажи Мартинеса в Барселону

Италия
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Можно серьезно усилиться на эти деньги

Интер планирует купить шестерых игроков после продажи Мартинеса в Барселону
UA-Футбол
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Миланский "Интер", судя по последним новостям, уже смирился с продажей Лаутаро Мартинеса. Его следующим пристанищем может стать "Барселона".

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство итальянского клуба хочет на эти деньги подписать сразу шесть игроков. Одним из них должен стать Артур, который может быть включен в сделку по Лаутаро.

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Также будет укреплена линия защита, куда будет куплен вратарь из "Удинезе" Хуан Муссо и защитник из "Фиорентины" Гаэтано Кастровилли. Помимо этого, рассматривается вариант подписания Родриго де Пауля, Федерико Кьезы и Тимо Вернера.

С последним договориться будет непросто, так как охоту за ним давно ведет "Ливерпуль".

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В статье: Барселона Интер (Милан) Тимо Вернер Родриго де Пауль Федерико Кьеза Лаутаро Мартинес Артур Гаэтано Кастровилли Хуан Муссо
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