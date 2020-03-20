Куадрадо: Мы спокойны, потому что Ругани и Матюиди намного лучше

Форвард "Ювентуса" Хуан Куадрадо рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии и Колумбии.

"Мы спокойны, потому что нашим товарищам по команде Ругани и Матюиди намного лучше, и мы следуем указаниям правительства. Я не хочу, чтобы люди воспринимали эту ситуацию легко. Здесь, в Италии, это довольно сложно.

Мы должны обратить внимание на то, что говорят власти и президент Колумбии. Пока это четыре человека, но люди не верят в это. Случаи со временем увеличиваются, мы должны принять необходимые меры, чтобы убедиться, что в Колумбии меньше случаев, чем в Италии, — приводит слова Куадрадо ESPN.