Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан хочет подписать форварда Наполи, если не сумеет удержать Ибрагимовича
Будущее шведа достаточно неопределенное
После того, как "Милан" Звонимир Бобан, сразу появились новости о возможном уходе Златана Ибрагимовича. Контракт шведа заканчивается этим летом.
Руководство клуба сейчас начало поиски нового форварда для своей команды. La Gazzetta dello Sport информирует, что они проявляют интерес к Аркадиушу Милику.
Польский нападающий сейчас играет достаточно важную роль в "Наполи", а потому его будет тяжело переманить. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов.
Ранее сообщалось, что "Наполи" также ведет поиски игрока в атаку. Главная цель - игрок "Реала".