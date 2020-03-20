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Милан хочет подписать форварда Наполи, если не сумеет удержать Ибрагимовича

Италия
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Будущее шведа достаточно неопределенное

Милан хочет подписать форварда Наполи, если не сумеет удержать Ибрагимовича
UA-Футбол
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После того, как "Милан" Звонимир Бобан, сразу появились новости о возможном уходе Златана Ибрагимовича. Контракт шведа заканчивается этим летом.

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Руководство клуба сейчас начало поиски нового форварда для своей команды. La Gazzetta dello Sport информирует, что они проявляют интерес к Аркадиушу Милику.

Польский нападающий сейчас играет достаточно важную роль в "Наполи", а потому его будет тяжело переманить. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов.

Ранее сообщалось, что "Наполи" также ведет поиски игрока в атаку. Главная цель - игрок "Реала".

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В статье: Златан Ибрагимович Наполи (Неаполь) Милан
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