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Лука Тони назвал идеального форварда для Роналду, которого может подписать Ювентус

Италия
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И речь не о Бензема

Лука Тони назвал идеального форварда для Роналду, которого может подписать Ювентус
UA-Футбол
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Уже давно известно, что "Ювентус" ищет нового форварда, так как Гонсало Игуаин моложе не становится. Экс-футболист сборной Италии Лука Тони дал совет "зебрам".

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"Какого форварда подписать "Ювентусу"? Габриэля Жезуса. Он быстр, техничен и идеально подойдет для игры с Роналду. Криштиану не центральный нападающий, но всегда забивает больше других.

Жезус должен подойти "зебрам". Он немало забивает, но также отдает достаточно передач, постоянно открывается для партнеров. И ему всего 22 года", - цитирует слова Тони Tuttosport.

На счету Жезуса в этом сезоне 11 голов, а также четыре голевые передачи.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Лука Тони Габриэль Жезус
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