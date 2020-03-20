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Де Врей: Всем нравится играть под руководством Конте, у него можно многому научиться

Италия
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И результаты это подтверждают

Де Врей: Всем нравится играть под руководством Конте, у него можно многому научиться
UA-Футбол
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Защитник "Интера" Стефан де Врей прокомментировал свое выступление под руководством Антонио Конте, а также рассказал, удалось ли ему сыграться с Миланом Шкриньяром.

"Конте - прекрасный тренер. Я, как и все другие, пытаюсь многому у него научиться. Каждый из нас счастлив и мы стараемся делать все, что он нам советует.

Шкриньяр? Милан - один из сильнейших защитников в Серии А. Он хороший парень и нам достаточно комфортно играть с ним в паре", - заявил голландский игрок.

Ранее сообщалось, что Шкриньяр может продолжить карьеру в АПЛ.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан) Стефан де Врей Милан Шкриньяр
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