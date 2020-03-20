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Интер готов снизить цену на Перишича, чтобы ускорить его продажу

Италия
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Похоже, что хорват останется в Германии

Интер готов снизить цену на Перишича, чтобы ускорить его продажу
UA-Футбол
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Иван Перишич уже вряд ли вернется в "Интер". Об этом передает Gazzetta dello Sport.

Миланская команда готова снизить цену на футболиста, чтобы ускорить его переход в "Баварию". Теперь мюнхенский клуб будет иметь шанс выкупить его за 20 миллионов евро.

Есть вероятность, что немецкий чемпион пойдет на данный шаг. До получения травмы вингер достаточно хорошо себя показывал и успел совершить 13 результативных действий.

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В "Интере" у Перишича дела шли также неплохо - за 143 матча он забил 44 гола и отдал 37 голевых передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Иван Перишич Интер (Милан)
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