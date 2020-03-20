Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер готов снизить цену на Перишича, чтобы ускорить его продажу
Похоже, что хорват останется в Германии
Иван Перишич уже вряд ли вернется в "Интер". Об этом передает Gazzetta dello Sport.
Миланская команда готова снизить цену на футболиста, чтобы ускорить его переход в "Баварию". Теперь мюнхенский клуб будет иметь шанс выкупить его за 20 миллионов евро.
Есть вероятность, что немецкий чемпион пойдет на данный шаг. До получения травмы вингер достаточно хорошо себя показывал и успел совершить 13 результативных действий.
В "Интере" у Перишича дела шли также неплохо - за 143 матча он забил 44 гола и отдал 37 голевых передач.