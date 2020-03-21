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Паоло и Даниэль Мальдини заразились коронавирусом
Об этом сообщил официальный сайт "Милана"
Форвард "Милана" Даниэль Мальдини и его отец - технический директор "россонери" Паоло Мальдини сдали тест на коронавирус. У обоих тест показал положительный результат.
Сообщается, что 51-летний Паоло был в контакте с человеком, у которого был коронавирус.
Через некоторое время у бывшего защитника "Милана" появились симптомы. Вчера у старшего Мальдини взяли мазок, а сегодня пришел положительный результат.
"Паоло и Даниэль здоровы и уже провели две недели дома, не общаясь с другими. Теперь они будут оставаться в карантине до клинического выздоровления в соответствии с медицинскими протоколами, установленными органами здравоохранения", - сообщает официальный сайт "Милана".