Паоло и Даниэль Мальдини заразились коронавирусом

Форвард "Милана" Даниэль Мальдини и его отец - технический директор "россонери" Паоло Мальдини сдали тест на коронавирус. У обоих тест показал положительный результат.

Сообщается, что 51-летний Паоло был в контакте с человеком, у которого был коронавирус.

Через некоторое время у бывшего защитника "Милана" появились симптомы. Вчера у старшего Мальдини взяли мазок, а сегодня пришел положительный результат.