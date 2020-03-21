Ибрагимович может завершить свою карьеру этим летом

La Gazzetta dello Sport сообщает, что форвард "Милана" Златана Ибрагимович близок к тому, чтобы завершить свою футбольную карьеру уже этим летом.

По информации источника, сам клуб хочет продлить контракт с шведом ещё на год, а 38-летний нападающий хочет, чтобы клуб усилил свой состав новыми трансферами.

После возвращения в стан "россонери" Златан принял участие в 8 матчах Серии А, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.