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Ибрагимович завершит свою карьеру этим летом
Златан хочет закончить с карьерой игрока, а "Милан" готов предложить контракт на год
La Gazzetta dello Sport сообщает, что форвард "Милана" Златана Ибрагимович близок к тому, чтобы завершить свою футбольную карьеру уже этим летом.
По информации источника, сам клуб хочет продлить контракт с шведом ещё на год, а 38-летний нападающий хочет, чтобы клуб усилил свой состав новыми трансферами.
После возвращения в стан "россонери" Златан принял участие в 8 матчах Серии А, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
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Источник:gazzetta.it
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