Окончание старого сезона. На чем остановилась Серия А

За последние сутки от коронавируса в Италии скончались 793 человека. Число заболевших уже превысило 50 тысяч. Так что анонсированное возобновление Серии А второго мая вряд ли состоится. А значит - перерыв между частями сезона будет продолжительным. И даже при той же турнирной таблице и тех же игроках в командах после такого простоя фактически начнется новая игра, новый сезон. Потому уже можно подытоживать "старый". Итак, чего команды успели добиться? Кому прекращение сезона помешало, а кому помогло?

"Ювентус"

В активе "Ювентуса" самое главное - первое место. Несмотря на все проблемы. Также он отличался в Топ-матчах. Два победных против "Интера" по качеству игры, пожалуй, были его лучшими в сезоне, "Рому" в гостях он победил уже в дебюте, "Аталанте" в Бергамо забил трижды, несмотря на слабую игру. А, пожалуй, лучшим матчем сезона в целом была встреча "Юве" с "Наполи" во втором туре (4:3). Кроме этого, вроде бы шаблонный Маурицио Сарри пытался варьировать тактические схемы от 4-3-3 к 4-3-1-2.

Отметим и великолепную домашнюю форму - 12 побед и ничья в 13-ти матчах. Три победы с разницей более одного мяча в пяти последних матчах после всего четырех до этого. Нельзя не отметить и Криштиану Роналду. КР7 повторил рекорд лиги по матчам подряд с забитыми (11), уже вышел на голевой показатель полного предыдущего сезона. Причем 16 из 21-го гола были забиты с начала декабря. Он уж точно не хотел останавливать сезон. Как и Аарон Рэмзи, забивший в двух матчах подряд впервые с октября 2017-го.

С другой стороны, игра команды разочаровала. Она не лидирует ни по забитым, ни по пропущенным мячам. Темп забитых после 12-ти туров был худшим с сезона 2010/11. В гостях "сухого" матча не было с второго ноября. Защитники слишком часто ошибались, играли рукой в своей штрафной. Сарризм мы видели весьма редко, центр поля уже не первый год остается слабым звеном. Даже Миралема Пьянича называли "мягким как моцарелла". В последнем Дерби Италии без него в "старте" команда только выиграла, добавив в динамизме.

Сарри был раздражен из-за неспособности объяснить игрокам важность быстрых перепасовок, он и другие не раз говорили о заторможенности, о сытости игроков. Тренер признался, что кризисному "Наполи" во втором круге хватило минимума для победы над "Юве". И что свой "Юве" увидел лишь против "Интера". Слишком часто туринцы начинали матчи крайне слабо, апатично. В Неаполе пробивали по воротам лишь восемь раз. А "Вероне" безропотно отдали выигрышный матч. Это поражение вратарь Войцех Щесны логично назвал позорным.

Тяжелые 26 туров, во время которых "Ювентус" часто не выглядел типичным безжалостным "Ювентусом". И это для него опаснее всего. Потому, наверное, для туринцев остановка сезона полезна.

"Интер"

Для "Интера" - уж точно. Хотя и подопечные Антонио Конте начали сезон рекордно для клуба. Из последних 11-ти матчей они выиграли лишь четыре. Первое место после 23-го тура из-за двух поражений от "Ювентуса" и "Лацио" и несыгранного матча против "Сампдории" превратилось в третье с девятиочковым отставанием. И этот тренер жаловался на медленный темп, на "круиз-контроль", заявлял, что его команда способна преуспевать лишь на скорости 100 км/ч. Жаловался на проблемы игроков с психологией победителей.

Осенью "нерадзурри" как раз были больше похожи на "Ювентус", чем сам "Ювентус". Мощно начинали матчи, открывали счет, а затем цинично защищались, не особо увлекаясь владением мячом (8 место в лиге). Они побеждали в численном меньшинстве, с помощью камбеков, голов в эндшпиле, "автобусов", суперсейвов Самира Хандановича, в бассейне "Торино", в Неаполе впервые за 22 года. Причем большинство очков собрали в гостях. Ромелу Лукаку забил там 12 из 17-ти своих голов. И побил несколько давних рекордов клуба.

Впрочем, в какой-то момент игра, которую Фабио Капелло прямо назвал оборонительной, перестала работать. Начались потери преимущества в счете. Перестали работать и психологические приемы Конте - постоянные жалобы на судейство, трансферы, эпидемию травм, разговоры о "чрезвычайной ситуации". Наоборот - после приличных зимних трансферов и выздоравливания почти всех травмированных "Интер" начал терять очки. А упрямое следование одной тактике и почти одному составу ожидаемо привело к усталости.

Тот же Сарри заявил, что воспользовался усталостью "Интера" после дебютного прессинга. "Лацио" устроил камбек благодаря повышению интенсивности и боевитости во втором тайме. "Фиорентина", "Аталанта", "Лечче", "Кальяри" сравнивали счет после 74-ой минуты. Устали и практически единственные бомбардиры "змей". Лукаку не забил ни "Лацио", ни "Ювентусу", Лаутаро Мартинес забил лишь однажды в последних четырех матчах. А поддержать их некому, ведь третьи бомбардиры Брозович и Сенси забили лишь по три мяча.

В последние восемь лет итоговое расстояние между "Ювентусом" и "Интером" колебалось в пределах 21-42 очков. Ныне о таком и речи нет. Выиграны оба Миланских дерби, причем второе - с помощью четырех голов во втором тайме и феноменального камбека. Сезон удался. Тем не менее, последние недели принесли некое разочарование, опустили с небес на землю. Конте после Дерби Италии практически подытожил сезон, говоря о построении проекта кирпичик за кирпичиком и все еще большом отставании от "Юве". Заметно.

"Лацио"

Ну а с "Лацио" все просто и ясно. Для него этот сезон - просто великолепный, лучший со времен Скудетто-2000. Три года работы Симоне Индзаги наконец-то дали плоды. 60 забитых мячей, лидерство по пропущенным (23), уже на три очка больше, чем за весь предыдущий сезон. Лучшие бомбардир и ассистент лиги. И наконец-то помощь со скамьи запасных, чего ранее не было. Чиро Иммобиле с его 27-ю голами не один. Запасной форвард Кайседо забил восемь, сам Чиро поддержал 12 ассистов Луиса Альберто своими семью.

Правда, начиналось все потерями очков, заголовками "харакири" в прессе, раздраженными призывами президента Клаудио Лотито "найти мой характер". Однако после кошмарного 0:3 до перерыва матча против "Аталанты" команду будто переключили. Она вытащила ничью, держит рекорд клуба - 21 матч без поражений подряд (17 побед, четыре ничьи), выдала 12 матчей подряд с как минимум двумя забитыми (первая команда лиги за 70 лет). И даже в слабых зимних матчах - против "Ромы", "Кальяри", "Наполи" - набрала семь очков.

"Орлы" одержали пять гостевых побед подряд благодаря голам после 83-ей минуты. Дома устроили красивые камбеки против "Ювентуса" (3:1) и "Интера" (2:1). С начала года добыли четыре победы с разницей в четыре мяча. По владению мячом они еще хуже "Интера", зато играют сверхинтенсивно, летят в атаку через короткий пас. Говорят о "ювентусовских" уверенности в себе и голоде к победам. Иммобиле опасался судьбы Икара, взлетевшего слишком высоко на своих крыльях. Но полет "Лацио" прервала лишь корона.

"Ювентус" набрал на девять очков меньше, чем за тот же период предыдущего сезона, пропустил на восемь мячей больше. "Интер" набрал на семь очков больше и забил на 12 мячей больше. Ну а "Лацио" набрал на 18 очков больше и забил на 22 мяча больше. Отсюда и гораздо более плотная борьба за Скудетто. Одного очка между тремя лидерами после 23-го тура не было с сезона 2001/02. Тогда "Ювентус", "Интер" и "Рома" боролись за трофей до последнего тура.

"Аталанта"

"Аталанта" начала сезон привычно невнятно. Проваливалась то в Серии А, то в Лиге Чемпионов, до 26-го ноября лишь однажды связала две победы во всех турнирах, в октябре-ноябре выдала лишь одну в восьми. И лишь одну в шести в лиге за это время. Причем особенно неудачно играла против середняков - "Кальяри", "Наполи", "Торино", "Фиорентины", "Болоньи". В матчах против сардов и "Сампдории" даже не забила и не создала достаточно. И много пропускала. 7:1 над "Удинезе" выглядел чуть ли не случайным.

Зато с конца декабря, когда Лига Чемпионов уже ушла на перерыв, началась совсем другая история. Кроме странных домашних неудач против аутсайдеров СПАЛ и "Дженоа", бергамаски феерили. 5:0, 5:0, отскок "Интера" в Милане (1:1), 7:0, 7:2, камбеки к 2:1 против главного конкурента "Ромы" и весьма неудобной для себя "Фиорентины". И эти 20 очков в девяти матчах вернули команду в Топ-4. 70 голов в 25-ти матчах никто в лиге не выдавал с 1959-го года, серия без поражений в гостях достигла 14-ти матчей.

Если осенью "Богиня" часто играла медленно и мало создавала, то в 2020-ом году просто громила, вызывая заголовок Туттоспорт "Богиня голов" и слова наставника "Валенсии" Альберта Селадеса "голевая бомба". Йосип Иличич с 15-ю голами (из них восемь - в последних восьми турах) побил свой сезонный рекорд карьеры, запасной Луис Муриэль и долго травмированный Дуван Сапата забили 11-13 мячей за 900-1100 игровых минут. Левый латераль Гозенс забил семь мячей. А у Алехандро Гомеса шесть голов и десять ассистов.

Гасперини был весьма недоволен нестабильностью, разочарованно заявлял, что команда без странных провалов могла бы быть лидером. И вправду, неожиданные неудачи великолепной команды, заслуживающей большего, чем четвертое место, даже раздражают. С другой стороны, на десять очков и на 19 голов больше, чем на той же стадии исторического предыдущего сезона, 18 очков из 48-ми с камбеков и место в Топ-4 Серии А во время исторических успехов в Лиге Чемпионов - трудно требовать большего от скромного клуба.

"Рома"

Можно ли требовать большего от "Ромы" в борьбе с такими соперниками? По очкам, забитым и пропущенным мячам она идет в темпе предыдущего, вроде бы провального сезона. В шести матчах против Топ-4 набрала лишь три очка, не раз исчезала в матчах против более слабых команд. В 2020-ом году набрала 10 очков и пропустила 18 мячей в девяти матчах. В частности, просто позорно выступив в первых таймах матчей против "Сассуоло" (впервые с 2012-го года пропущены три гола за первые 30 минут) и "Болоньи".

Сами игроки и тренер иногда признавали игру не на уровне Серии А. На "Стадио Олимпико" год был начат 55-ю ударами по воротам с одним голом с игры и с крайне редкими попаданиями в створ. Упрямство Паулу Фонсеки с выходом из обороны через короткий пас стоило команде немало очков. Тренер, в принципе, также начал подытоживать сезон, говоря о "нулевом годе" проекта и о предстоящей огромной работе. А спортивный директор Джанлука Петраки успел устроить перепалки с директорами, тренером, игроками.

Впрочем, была и серия из 22-ух очков из 27-ми возможных, по забитым мячам "Рома" третья, а оборона выглядит поприличнее, чем год назад. В Бергамо, против "Интера" (0:0), против "Ювентуса", в зимнем дерби "волки" играли прилично. Не развалились осенью из-за эпидемии травм, иногда оставлявшей лишь с 13-ю взрослыми полевыми игроками в заявке. Новички - вратарь Лопес, Верету, Диавара, Мхитарян, Крис "Смальдини" Смоллинг - лидеры команды. А две победы и восемь голов в последних двух матчах оставляют надежду.

Продолжение следует...

Фото - официальные сайты "Ювентуса", "Лацио", "Аталанты", Corriere Dello Sport