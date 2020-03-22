Пасторе: Нынешний сезон невозможно завершить

Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе уверен, что нынешний сезон будет невозможно доиграть из-за пандемии коронавируса.

"Посмотрим, будем ли мы играть в этом сезоне или уже в следующем. Честно говоря, думаю, этот сезон закончить будет невозможно, так как для подготовки нам нужно как минимум 20-30 дней тренировок.

Все клубы потеряют деньги, но я думаю, что практически невозможно возобновить все с того места, на котором мы остановились. Даты все время будут сдвигать, придется переносить начало следующей кампании, а это нереально, ведь следующем летом пройдет чемпионат Европы и Кубок Америки и так далее", — цитирует Пасторе Radio Impacto.