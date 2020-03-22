Форвард Златан Ибрагимович твердо решил покинуть "Милан" летом.

По информации Sport Mediaset, причиной этому послужили разногласия внутри руководства клуба.

Ибрагимович недоволен увольнением руководителя футбольного отдела "Милана" Звонимира Бобана и вероятным уходом технического директора Паоло Мальдини, которые приглашали его в команду.

Ранее сообщалось, что 38-летний швед также может завершить карьеру игрока летом.

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил за "Милан" 3 гола в 8 матчах Серии А.