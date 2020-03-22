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Ибрагимович покинет Милан из-за разногласия с руководством – СМИ

Италия
(1 голосов)

Златан разочарован изгнанием из клуба Бобана и Мальдини

Ибрагимович покинет Милан из-за разногласия с руководством – СМИ
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Форвард Златан Ибрагимович твердо решил покинуть "Милан" летом.

По информации Sport Mediaset, причиной этому послужили разногласия внутри руководства клуба.

Ибрагимович недоволен увольнением руководителя футбольного отдела "Милана" Звонимира Бобана и вероятным уходом технического директора Паоло Мальдини, которые приглашали его в команду.

Ранее сообщалось, что 38-летний швед также может завершить карьеру игрока летом.

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил за "Милан" 3 гола в 8 матчах Серии А.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
22.03.2020 в 15:26
Наиграл.. Вот так вся карьера у него и прошла
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