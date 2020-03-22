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Ибрагимович покинет Милан из-за разногласия с руководством – СМИ
Златан разочарован изгнанием из клуба Бобана и Мальдини
Форвард Златан Ибрагимович твердо решил покинуть "Милан" летом.
По информации Sport Mediaset, причиной этому послужили разногласия внутри руководства клуба.
Ибрагимович недоволен увольнением руководителя футбольного отдела "Милана" Звонимира Бобана и вероятным уходом технического директора Паоло Мальдини, которые приглашали его в команду.
Ранее сообщалось, что 38-летний швед также может завершить карьеру игрока летом.
В нынешнем сезоне Ибрагимович забил за "Милан" 3 гола в 8 матчах Серии А.
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Serega1111 (Киев)
22.03.2020 в 15:26
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