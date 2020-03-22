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Доктор из Бергамо: Матч Аталанта - Валенсия стал биологической бомбой в руках коронавируса

Италия
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Фабиано Ди Марко высказал свое мнение насчет причин распространения коронавируса в Италии

Доктор из Бергамо: Матч Аталанта - Валенсия стал биологической бомбой в руках коронавируса
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Руководитель отдела пульмонологии больницы имени Папы Римского города Бергамо Фабиано Ди Марко выразил свое мнение на счет того, почему произошла такая трагическая ситуация вокруг коронавируса в Италии.

Как дошло до такой трагической ситуации? 19 февраля 40000 жителей Бергамо поехали на Сан Сиро на матч Аталанта - Валенсия. Они поехали автобусами, поездами, автомобилями. К сожалению, это была биологическая бомба", - рассказал врач в интервью Corriere della Sera.

Напомним, поединок прошел на стадионе "Милана", так как домашняя арена "Аталанты" не отвечала требованиям УЕФА

На данный момент в Италии 53578 человек заразились коронавирусом, 4825 человек погибли в результате действия этого вируса. Бергамо находится в самом эпицентре распространения вируса в стране. В этом городе расположен футбольный клуб "Аталанта", за который выступает полузащитник украинской сборной Руслан Малиновский.

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В статье: Валенсия (Испания) Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов
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Источник:
Ecuagol
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