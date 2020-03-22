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Манчини: Военные забирают гробы из Бергамо - это ад. Никто не был готов к такому

Италия
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Наставник итальянской сборной высказался насчет ситуации в стране

Манчини: Военные забирают гробы из Бергамо - это ад. Никто не был готов к такому
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Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями насчет трагической ситуации вокруг коронавируса на апеннинском полуострове.

"Я беспокоюсь за родителей, пускай они и чувствуют себя хорошо. Звонила сестра и сказала, что друг детства умер от коронавируса. Он играл со мной в футбол, когда мы были мальчишками. Он работал в благотворительной организации.

Вид военных, забирающих гробы из Бергамо, стал словно ударом по лицу. Никто не был готов к этому аду. Мысль о том, что люди умирают из-за того, что им не хватает коек в отделениях интенсивной терапии, абсурдна, совершенно ненормальна.

Наши врачи проделывают героическую работу, я верю в них. Вот почему я даже не рассматриваю возможность покинуть Италию", – рассказал Роберто Манчини.

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В статье: Роберто Манчини Италия коронавирус
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Источник:
Football Italia
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