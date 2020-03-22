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Смоллинг готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в итальянской Роме
Клуб также заинтересован в выкупе защитника в "МЮ"
Football Italia сообщает, что защитник "Ромы" Крис Смоллинг хочет остаться в римском клубе. Напомним, англичанин принадлежит "Манчестер Юнайтед" и находится в аренде в стане "волков".
По информации источника, 30-летний Смоллинг готов даже пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в Риме после окончания срока аренды.
Римляне также хотят сохранить защитника, так как Крис за первую половину сезона хорошо себя показал. В СМИ есть информация, что "красные дьяволы" рассчитывают выручить на продаже Смоллинга 30-35 миллионов евро.
Крис Смоллинг принял участие в 21 матче текущего сезона Серии А.