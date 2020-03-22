Смоллинг готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в итальянской Роме

Football Italia сообщает, что защитник "Ромы" Крис Смоллинг хочет остаться в римском клубе. Напомним, англичанин принадлежит "Манчестер Юнайтед" и находится в аренде в стане "волков".

По информации источника, 30-летний Смоллинг готов даже пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в Риме после окончания срока аренды.

Римляне также хотят сохранить защитника, так как Крис за первую половину сезона хорошо себя показал. В СМИ есть информация, что "красные дьяволы" рассчитывают выручить на продаже Смоллинга 30-35 миллионов евро.

Крис Смоллинг принял участие в 21 матче текущего сезона Серии А.