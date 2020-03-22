  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Смоллинг готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в итальянской Роме
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Смоллинг готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в итальянской Роме

Италия
(1 голосов)

Клуб также заинтересован в выкупе защитника в "МЮ"

Смоллинг готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в итальянской Роме
Новина українською

Football Italia сообщает, что защитник "Ромы" Крис Смоллинг хочет остаться в римском клубе. Напомним, англичанин принадлежит "Манчестер Юнайтед" и находится в аренде в стане "волков".

По информации источника, 30-летний Смоллинг готов даже пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в Риме после окончания срока аренды.

Римляне также хотят сохранить защитника, так как Крис за первую половину сезона хорошо себя показал. В СМИ есть информация, что "красные дьяволы" рассчитывают выручить на продаже Смоллинга 30-35 миллионов евро.

Крис Смоллинг принял участие в 21 матче текущего сезона Серии А.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Крис Смоллинг Рома (Рим) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football-italia
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...