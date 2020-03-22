Интер готов поднять зарплату Брозовичу, лишь бы убрать сумму отступных в 60 млн из контракта

Tuttosport сообщает, что "Интер" предложит своему полузащитнику Марцело Брозовичу новый контракт уже этим летом.

По информации источника, "нерадзурри" готовы повысить 27-летнему хорвату зарплату и продлить текущее соглашение, но при этом руководство миланского клуба хочет убрать пункт отступных из контракта Брозовича.

Текущий контракт хавбека действует до 2022-го года, клаусула прописанная в договоре составляет 60 млн евро, а зарплата игрока - 4,5 млн евро.

В нынешнем розыграше чемпионата Италии Марцело Брозович принял участие в 23 матчах, в которых отметился 3 забитыми мячами.