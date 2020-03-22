Брат Игуаина: Гонсало не сбежал из Италии, хорошо? Наша мама борется с раком

Брат нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина - Никола Игуаин прокомментировал информацию о том, что несмотря на карантин в Италии форвард покинул страну и улетел в Аргентину.

"Наша мама, как и многие другие люди в мире, борется с раком. Эти критики явно не заботятся о здоровье моей мамы, им нужно только упомянуть моего брата, именно так работает этот бизнес.

Очевидно, все знают, для кого это сообщение, и я не люблю обобщать. Мой брат Гонсало вылетел в Аргентину с разрешения клуба и документом, подтверждающим отрицательный результат теста на коронавирус.

Как и любой другой гражданин Аргентины в этой стране, он соблюдает карантин. Игуаин не сбежал, хорошо? Причина в том, что он может быть с нашей матерью во время этой неприятной ситуации. Мы просим уважения в этот деликатный семейный момент.

Лучше сосредоточиться на более важных делах в настоящее время. Спасибо", – написал Никола Игуаин на своей странице в Facebook.