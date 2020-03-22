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Агент Лукаку: Ромелу перешел в Интер, а не в Юве, из-за того, что Дибала не отправился в МЮ

Италия
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Пасторелло рассказал, почему бельгиец не перешел в "Ювентус"

Агент Лукаку: Ромелу перешел в Интер, а не в Юве, из-за того, что Дибала не отправился в МЮ
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Агент нападающего "Интера" Ромелу Лукаку Федерико Пасторелло поделился информацией, почему его клиент перешел в миланский клуб, а не в "Ювентус".

"То, что Лукаку носит футболку "Интера", – следствие того, что Пауло Дибала не смог перейти в "Манчестер Юнайтед". Ромелу всегда хотел покинуть АПЛ и играть в клубе, где его бы любили. Он сразу почувствовал теплое отношение фанатов "Интера" в сравнении с отношением болельщиков "Юве".

Переход Лукаку в "Ювентус" многих бы порадовал, но для "Интера" этот трансфер должен был стать поворотной точкой, проявлением желания начать победный цикл. Лукаку чувствовал, что "Интер" в нем нуждается. Конте сильно надавил на клуб, чтобы заполучить игрока", – рассказал Федерико Пасторелло.

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В статье: Ювентус (Турин) Ромелу Лукаку Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Пауло Дибала
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Источник:
Sky Sport Italia
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