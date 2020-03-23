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Итальянская журналистка: Почему умирающих нельзя обеспечить тестами на COVID-19, а Дибалу – можно?!
Резкая экспрессия касательно ситуации на Апеннинах
Известная итальянская журналистка Сельваджия Лукарелли возмутилась тем фактом, что в ее стране помощь в первую очередь оказывают богатым людям, а не тем, кому она действительно нужна. Цитирует девушку Corriere dello Sport.
"Требую объяснений: почему умирающих дома людей нельзя обеспечить ватными палочками для теста на COVID-19, а Дибалу и его подругу – можно? Почему футболистам, журналистам, дирижерам и детям руководителей компаний отдается приоритет? В вопросе здоровья не должно быть привилегий. Я впадаю в бешенство, когда сотни людей отчаянно просят о ватных палочках для больных".
"Есть какой-то способ забора мазка за плату? Тогда расскажите нам, где получить данную услугу. Или только Дибала знает? Может, футболисты делали это в государственных больницах? Еще хуже… Они не должны оказывать такие услуги тем, у кого нет симптомов, как у Пауло. Благодаря "Ювентусу" он получил помощь в частной клинике. Все это должно прекратиться. Либо всем, либо никому".
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