Итальянская журналистка: Почему умирающих нельзя обеспечить тестами на COVID-19, а Дибалу – можно?!

Известная итальянская журналистка Сельваджия Лукарелли возмутилась тем фактом, что в ее стране помощь в первую очередь оказывают богатым людям, а не тем, кому она действительно нужна. Цитирует девушку Corriere dello Sport.

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"Требую объяснений: почему умирающих дома людей нельзя обеспечить ватными палочками для теста на COVID-19, а Дибалу и его подругу – можно? Почему футболистам, журналистам, дирижерам и детям руководителей компаний отдается приоритет? В вопросе здоровья не должно быть привилегий. Я впадаю в бешенство, когда сотни людей отчаянно просят о ватных палочках для больных".