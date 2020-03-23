Италия
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Наполи нашел замену Кулибали
Неаполитанцы интересуются игроком Фрайбурга
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может сменить клуб.
По информации Calciomercato, игроком "Фрайбурга" Робином Кохом интересуется неаполитанский клуб. "Наполи" определил 23-летнего немца в качестве возможной замены Кулибали.
Напомним, что интерес к Кулибали проявляют "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".
В текущем сезоне Бундеслиги Кох в составе "Фрайбурга" провел 24 матча и забил 1 мяч.
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