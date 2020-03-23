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Наполи нашел замену Кулибали

Италия
(1 голосов)

Неаполитанцы интересуются игроком Фрайбурга

Наполи нашел замену Кулибали
Новина українською

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может сменить клуб.

По информации Calciomercato, игроком "Фрайбурга" Робином Кохом интересуется неаполитанский клуб. "Наполи" определил 23-летнего немца в качестве возможной замены Кулибали.

Напомним, что интерес к Кулибали проявляют "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".

В текущем сезоне Бундеслиги Кох в составе "Фрайбурга" провел 24 матча и забил 1 мяч.

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В статье: Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали Фрайбург Робин Кох
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