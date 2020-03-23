У игроков Интера не был обнаружен коронавирус - их период самоизоляции завершен

Восьмого марта "Интер" встретился с "Ювентусом" в матче Серии А. После этого у игрока "зебр" был обнаружен коронавирус.

Футболисты миланского клуба сразу самоизолировались. Теперь же, по данным Calciomercato, двухнедельный период был закончен. Ни у одного их игрока не было обнаружено опасного вируса. Они могут покидать дома для посещения аптек и магазинов.

Тренировки клуба пока что не восстановлены. Это будет сделанно лишь тогда, когда в стране нормализуется ситуация.