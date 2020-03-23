  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. У игроков Интера не был обнаружен коронавирус - их период самоизоляции завершен
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У игроков Интера не был обнаружен коронавирус - их период самоизоляции завершен

Италия
(1 голосов)

Ситуация в клубе стабилизировалась

У игроков Интера не был обнаружен коронавирус - их период самоизоляции завершен
UA-Футбол
Новина українською

Восьмого марта "Интер" встретился с "Ювентусом" в матче Серии А. После этого у игрока "зебр" был обнаружен коронавирус.

Читайте такжеОфициально: Интер приостановил тренировки из-за коронавируса у защитника Ювентуса

Футболисты миланского клуба сразу самоизолировались. Теперь же, по данным Calciomercato, двухнедельный период был закончен. Ни у одного их игрока не было обнаружено опасного вируса. Они могут покидать дома для посещения аптек и магазинов.

Тренировки клуба пока что не восстановлены. Это будет сделанно лишь тогда, когда в стране нормализуется ситуация.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...