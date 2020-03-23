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Кастильехо: Мы надеемся, что Пиоли останется тренером Милана

Италия
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Похоже, что у руководства другие планы

Кастильехо: Мы надеемся, что Пиоли останется тренером Милана
UA-Футбол
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Полузащитник "Милана" Сами Кастильехо рассказал о свое отношении к Стефано Пиоли, который сейчас занимает в клубе пост главного тренера.

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"Тренер готовит вас к матчу, однако на поле все зависит не только от него. Большая ответственность ложится на плечи игроков. Мы должны отдавать все силы, особенно в трудные времена.

Пиоли? Он прекрасный тренер, который уделяет нам много времени. Мы надеемся, что он с нами будет в следующем сезоне", - приводит слова Кастильехо Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что руководство "Милана" давно планирует пригласить Ральфа Рангника.

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В статье: Стефано Пиоли Милан Самуэль Кастильехо
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