Италия
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Буффон согласился подписать новый контракт с Ювентусом
Игрок уже дал свое согласие, осталось теперь официально подписать новый контракт
Страж ворот туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон продлит действующий контракт, сообщают итальянские СМИ.
По данным Tuttosport, 42-летний голкипер согласился подписать новый контракт. Он будет действовать до июня 2021 года.
Вратарь в текущем сезоне провел 11 матчей за "Юве", пропустил девять мячей и трижды отыграл "на ноль".
Он выступает в составе "Старой синьоры" с 2001 года с перерывом на сезон-2018/19, который он провел в составе "ПСЖ".
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