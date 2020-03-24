Буффон согласился подписать новый контракт с Ювентусом

Страж ворот туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон продлит действующий контракт, сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttosport, 42-летний голкипер согласился подписать новый контракт. Он будет действовать до июня 2021 года.

Вратарь в текущем сезоне провел 11 матчей за "Юве", пропустил девять мячей и трижды отыграл "на ноль".

Он выступает в составе "Старой синьоры" с 2001 года с перерывом на сезон-2018/19, который он провел в составе "ПСЖ".