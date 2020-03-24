Интер готовится к трансферу полузащитника Баварии

Игрок "Баварии" Корентен Толиссо может сменить ближайшим летом чемпионат. Об этом передает La Gazzetta dello Sport.

В его подписании заинтересован миланский "Интер". Антонио Конте продолжает искать варианты укрепления полузащиты, в свете вероятного ухода Стефано Сенси.

Ранее на французского полузащитника претендовал "Ювентус". Его контракт с "Баварией" расчитан до лета 2022-го, а его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

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Помимо этого, "Интер" также интересуется трансфером игрока "Барселоны".