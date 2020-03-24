Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер готовится к трансферу полузащитника Баварии
Француз все ближе к переезду в Италию
Игрок "Баварии" Корентен Толиссо может сменить ближайшим летом чемпионат. Об этом передает La Gazzetta dello Sport.
В его подписании заинтересован миланский "Интер". Антонио Конте продолжает искать варианты укрепления полузащиты, в свете вероятного ухода Стефано Сенси.
Ранее на французского полузащитника претендовал "Ювентус". Его контракт с "Баварией" расчитан до лета 2022-го, а его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.
Читайте такжеЮвентус может приобрести Толиссо у Баварии
Помимо этого, "Интер" также интересуется трансфером игрока "Барселоны".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...