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Интер готовится к трансферу полузащитника Баварии

Италия
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Француз все ближе к переезду в Италию

Интер готовится к трансферу полузащитника Баварии
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Игрок "Баварии" Корентен Толиссо может сменить ближайшим летом чемпионат. Об этом передает La Gazzetta dello Sport.

В его подписании заинтересован миланский "Интер". Антонио Конте продолжает искать варианты укрепления полузащиты, в свете вероятного ухода Стефано Сенси.

Ранее на французского полузащитника претендовал "Ювентус". Его контракт с "Баварией" расчитан до лета 2022-го, а его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

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Помимо этого, "Интер" также интересуется трансфером игрока "Барселоны".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Интер (Милан) Корентен Толиссо
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