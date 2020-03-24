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Рома намерена выкупить контракт Мхитаряна

Италия
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Однако рассчитывают получить скидку

Рома намерена выкупить контракт Мхитаряна
UA-Футбол
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Генрих Мхитарян может уже не вернуться в "Арсенал". По крайней мере, на подобное развитие событий расчитывает "Рома".

Как сообщает Gazzetta dello Sport, сейчас руководство "волков" рассматривает вариант выкупа его контракта. Арендное соглашение с ним заканчивается летом.

"Арсенал" не будет удерживать армянского футболиста, но потребует за него 25 миллионов евро. Римляне же хотят получить небольшую скидку.

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В текущем сезоне на счету Мхитаряна 6 голов в 15-ти матчах. Также он успел отдал четыре ассиста.

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В статье: Генрих Мхитарян Арсенал (Лондон) Рома (Рим)
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