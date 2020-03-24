Италия
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Рома намерена выкупить контракт Мхитаряна
Однако рассчитывают получить скидку
Генрих Мхитарян может уже не вернуться в "Арсенал". По крайней мере, на подобное развитие событий расчитывает "Рома".
Как сообщает Gazzetta dello Sport, сейчас руководство "волков" рассматривает вариант выкупа его контракта. Арендное соглашение с ним заканчивается летом.
"Арсенал" не будет удерживать армянского футболиста, но потребует за него 25 миллионов евро. Римляне же хотят получить небольшую скидку.
В текущем сезоне на счету Мхитаряна 6 голов в 15-ти матчах. Также он успел отдал четыре ассиста.
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