У первого игрока Аталанты диагностирован коронавирус

Клубы Серии А продолжают сообщать о новых случаях заражения коронавирусом. На этот раз нелучшие новости сообщила "Аталанта".

Опасная болезнь была диагностирована у вратаря команды Марко Спортьелло. Это первый случай заражения в клубе из Бергамо. Отметим, что голкипер отыграл все 90 минут в поединке против "Валенсии".

