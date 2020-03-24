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У первого игрока Аталанты диагностирован коронавирус
В Италии сейчас не наилучшая ситуация
Клубы Серии А продолжают сообщать о новых случаях заражения коронавирусом. На этот раз нелучшие новости сообщила "Аталанта".
Опасная болезнь была диагностирована у вратаря команды Марко Спортьелло. Это первый случай заражения в клубе из Бергамо. Отметим, что голкипер отыграл все 90 минут в поединке против "Валенсии".
Atalanta goalkeeper Marco Sportiello has tested positive for coronavirus.— Goal (@goal) March 24, 2020
Get well soon pic.twitter.com/RjJUxuXocx
Также стоит напомнить, что за "Аталанту" выступает украинский полузащитник Роман Малиновский.