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У первого игрока Аталанты диагностирован коронавирус

Италия
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В Италии сейчас не наилучшая ситуация

У первого игрока Аталанты диагностирован коронавирус
UA-Футбол
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Клубы Серии А продолжают сообщать о новых случаях заражения коронавирусом. На этот раз нелучшие новости сообщила "Аталанта".

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Опасная болезнь была диагностирована у вратаря команды Марко Спортьелло. Это первый случай заражения в клубе из Бергамо. Отметим, что голкипер отыграл все 90 минут в поединке против "Валенсии".

Также стоит напомнить, что за "Аталанту" выступает украинский полузащитник Роман Малиновский.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Марко Спортьелло коронавирус
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