  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милито: Моуриньо - один из лучших тренеров в истории
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милито: Моуриньо - один из лучших тренеров в истории

Италия
(1 голосов)

При португальце форвард был одним из лучших в мире

Милито: Моуриньо - один из лучших тренеров в истории
UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок "Интера" Диего Милито вспомнил о своей работе под руководством Жозе Моуриньо.

"Он феноменален, один из лучших тренеров в истории. Я научился у него очень многому за один год. Особенно хорошо я понял, как нужно работать в коллективе.

Перед финалом Лиги Чемпионов в раздевалке было большое напряжение. Но Моуриньо нашел в себе силы и сумел на всех успокоить", - цитирует Милито ESPN.

Отметим, что вместе с Моуриньо, Милито сумел выиграть Лигу Чемпионов. В финале с "Баварией" он отметился дублем.

Читайте такжеБаллак: Увольнение Моуриньо в 2007 году – это вина игроков Челси
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Диего Милито Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...