Милито: Моуриньо - один из лучших тренеров в истории

Экс-игрок "Интера" Диего Милито вспомнил о своей работе под руководством Жозе Моуриньо.

"Он феноменален, один из лучших тренеров в истории. Я научился у него очень многому за один год. Особенно хорошо я понял, как нужно работать в коллективе.

Перед финалом Лиги Чемпионов в раздевалке было большое напряжение. Но Моуриньо нашел в себе силы и сумел на всех успокоить", - цитирует Милито ESPN.

Отметим, что вместе с Моуриньо, Милито сумел выиграть Лигу Чемпионов. В финале с "Баварией" он отметился дублем.