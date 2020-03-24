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Милито: Моуриньо - один из лучших тренеров в истории
При португальце форвард был одним из лучших в мире
Экс-игрок "Интера" Диего Милито вспомнил о своей работе под руководством Жозе Моуриньо.
"Он феноменален, один из лучших тренеров в истории. Я научился у него очень многому за один год. Особенно хорошо я понял, как нужно работать в коллективе.
Перед финалом Лиги Чемпионов в раздевалке было большое напряжение. Но Моуриньо нашел в себе силы и сумел на всех успокоить", - цитирует Милито ESPN.
Отметим, что вместе с Моуриньо, Милито сумел выиграть Лигу Чемпионов. В финале с "Баварией" он отметился дублем.
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