Окончание старого сезона. На чем остановилась Серия А. Часть II

В воскресенье мы начали подводить итоги (будем надеяться, что лишь промежуточные) сезона в Серии А. С акцентом на вопрос, насколько вовремя прекращение лиги пришло для каждой из команд, насколько помогло либо помешало ей. Во второй части поговорим о "Милане" и "Наполи", о середняках и аутсайдерах, а также об украинских легионерах. И назовем лучших в прошедшей части сезона.

"Милан"

"Милан" как никто другой желал прекращения либо отмены этого сезона. Стереть антирекордные в истории клуба 111 дней каденции Марко Джампаоло. Каденции, хуже которой вряд ли бывает.

Стереть худший старт сезона за 70-80 лет, ноль ударов в створ ворот слабого "Удинезе" уже в первом туре, стереть метания тренера между схемами, игнорирование серьезных новичков Ребича, Леау, Беннасера. Стереть лишь один гол с игры главного центрфорварда Кшиштофа Пьонтека, излишнее доверие ослабевшему Сусо.

Стефано Пиоли принес лишь частичное избавление. 27 очков в 19-ти матчах с ним - худший темп с сезона 2014/15. При том, что и тогда, и после "россонери" не попадали в Лигу Чемпионов. В принципе, график каденции Пиоли был довольно предсказуем и напоминал графики его каденций в "Интере" и "Фиорентине". Слабое начало, заставляющее жалеть о смене тренера, мощная середина, вроде бы сигнализирующая о выздоровлении, и падение после этого. Из тех клубов наставник уходил.

При Пиоли "Милан" повысил интенсивность, креатив, число ударов по воротам. Игрокам нравились его открытость, ясные идеи. Беннасер, Леау, Ребич и глухой запасной Саму Кастильехо заиграли, Стефано неплохо варьировал тактические схемы. С приходом Златана Ибрагимовича команда и вовсе одержала три победы подряд, не проигрывала в пяти матчах подряд. Тренер назвал игрока манной небесной, отмечая его дух победителя и подстегивание игроков, вокруг заговорили о ветре перемен, о перезагрузке.

Однако постепенно эффект Златана рассеялся. Одна победа в последних пяти матчах, игра в стиле если не Джампаоло, то времен Дженнаро Гаттузо и Винченцо Монтеллы. Позор в дерби после великолепного, "гранде" первого тайма. Атмосфера полного безразличия в последнем матче против "Дженоа". Лишь седьмое место и 12 очков до Топ-4, опережение лишь трех команд лиги по забитым. Неудивительно, что повторение антирекорда ("Аталанта", 0:5) в декабре вновь стало казаться более логичным, чем успехи в январе.

И если бы дело было только в футболе! А не еще и в ссорах в клубных кабинетах. Генеральный директор Иван Газидис и хозяева клуба желают ставить лишь на молодежь, Звонимир Бобан и Паоло Мальдини хотели добавить немного опыта. Первый уволил Джампаоло, последние привели Златана, второй назвал активные переговоры первого с Ральфом Рангником "ножом в спину", а атмосферу в клубе - Северной Кореей. И был уволен. Сразу после этого состоялся матч против "Дженоа". С ожидаемым результатом.

Грядущая очередная летняя революция - наиболее яркий признак провального во всех смыслах сезона.

"Наполи"

"Наполи" также ожидает революция. И его падение даже болезненнее. От статуса главной и единственной альтернативы "Ювентусу" - на шестое место далеко от Топ-4. На 20 очков меньше, чем в первом круге сезона 2018/19, восемь матчей без побед подряд, 15 забитых мячей в 16-ти последних матчах - статистика худшего первого круга за последние десять лет. Во втором ситуация улучшилась - пять побед в последних шести матчах. Но вряд ли от этого особо усилилось желание продолжать сезон.

Оба тренера "Милана" заявляли, что их игроки "будто видят друг друга впервые". Тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо говорил о том же, а также о дне, позоре. А его предшественник Карло Анчелотти потерял влияние во время знаменитого осеннего кризиса. И здесь бардак в руководстве, точнее, взрывы президента Аурелио Де Лаурентиса, собрали свою жатву. Сказались и тактическая схема 4-4-2, не подходившая команде, и крайне мягкий и малочисленный центр поля, и эпидемия травм в обороне.

Гаттузо проиграл четыре из пяти своих первых матчей. И первые четыре дома подряд, говоря о "морозном", враждебном "Сан-Паоло". И о "мазохистской" команде. Правда, в итоге Рино удалось выбить из игроков лень и бунтарство, привить характер. Состоялась первая домашняя победа над "Ювентусом" с 2015-го года. По очкам с камбеков в гостях команда лидировала в лигах Топ-5. И все же этот сезон в Неаполе запомнит разве что Дрис Мертенс. Ныне вместе с Мареком Хамшиком лучший бомбардир в истории клуба.

Главные преследователи Топ-7

Довольно долго шестое и 13-14 места разделяли всего 5-6 очков. А четверка аутсайдеров - "Лечче", "Дженоа", СПАЛ и "Брешия" - оставалась далеко внизу. Впрочем, буквально за несколько туров все кардинально изменилось - турнирная таблица растянулась, 17-18 места поднялись, а 19-20 - упали. Соответственно, ныне таблица более отражает реальную форму и силу команд. И, даже несмотря на неравное число сыгранных матчей, выглядит логичной. Особенно - если судить по последним результатам.

"Парма" справилась и с эпидемией травм, и с бунтом желавшего уйти зимой Жервиньо, добавила и в атаке, и в обороне, угадала с трансферами. Победила "Рому", не проиграла в гостях "Интеру". Одержала свою наибольшую победу в Серии А с 2001-го года (5:1). Роберто Д'Аверса хвалит подопечных за зрелость, ум и боевитость. Яркости в атаке все еще не хватает (один гол в последних трех матчах), с октября связать две победы удалось лишь однажды. Тем не менее, прошлогодний новичок прогрессирует.

Как и нынешний новичок "Верона". Игроков сенсации сезона уже раскупают гранды. Да, лучший бомбардир, запасной Джампаоло Паццини, три из четырех мячей забил с пенальти. Зато оборона четвертая в лиге. А по мощи, интенсивности, яростному высокому прессингу, работе латералей команду ученика Джан Пьеро Гасперини Ивана Юрича сравнивают с "Аталантой". Особо украшают ее сезон справедливые ничьи с "Миланом" и "Лацио" и победа над "Ювентусом" в феврале, как и серия из девяти матчей без поражений.

Проснувшиеся

"Болонья" пропустила в 21-ом матче подряд (антирекорд клуба), выдавала серию из одной победы в десяти матчах. Ужасная реализация нивелировала отличный креатив и интенсивность. Однако после возвращения боровшегося с лейкемией Синиши Михайловича "россоблу" набрали 20 очков в десяти матчах (темп Топ-4). Победив "Аталанту", "Наполи" и "Рому". Правда, последние три матча принесли крупные неудачи. В тренерском штабе жаловались на отсутствие цинизма, безжалостности. Но в целом команда нравилась.

"Сассуоло" также начал нравиться. Обычно наивная и ленивая в обороне команда услыхала призывы своего тренера страдать для победы, улучшила ранее ужасную оборону и спасла Роберто Де Дзерби от отставки. В шести матчах второго круга набраны 13 очков с разницей мячей 11:5. "Рома" была разгромлена блестяще, на скорости, тремя голами за 26 минут, "Торино" и СПАЛ побеждены камбеками. Жереми Бога забил четырежды, играя отлично и вызывая слухи даже о "ПСЖ" и "Барселоне". "Нероверди" заиграли.

Заснувшие и разваленный

"Кальяри" же наоборот, прошел от 13-ти матчей подряд без поражений и серии рекордов клуба, от лучшего начала сезона со времен Скудетто-1970, от сенсации сезона и четвертого места в лиге к 11-ти матчам без побед подряд и уходу главного тренера. Роландо Маран не бил тревогу, ничего не менял. И команда тихо скатилась. "Кальяри" вовсе не был мертв, не уступил "Интеру" в гостях, но постоянно недоигрывал, пропускал в решающие моменты. И эту проблему придется решать уже Вальтеру Дзенге.

Никак не мертва и "Фиорентина". В 2020-ом году она переиграла "Наполи" и раздавила "Сампдорию" (5:1) в гостях. В 2019-ом не проиграла "Аталанте", "Ювентусу", "Интеру". С Джузеппе Якини "фиалки" отлично защищаются, проиграли лишь два матча из девяти. Но и выиграли лишь один из последних шести. И даже с Федерико Кьезой, Патриком Кутроне и Душаном Влаховичем часто слабы в атаке. Это и прошлогоднее "наследство" из восьми поражений в целом, восьми матчей подряд без побед, задерживают подъем.

А вот как раз "Торино" развален. Он рухнул под тяжестью ссор болельщиков с президентом, главного тренера с игроками. Проиграл шесть матчей подряд, среди них и домашний антирекорд клуба - 0:7 от "Аталанты". Часто терял комфортное преимущество вроде 3:0 в Вероне за 15 минут. При этом Вальтер Маццарри не искал новую тактическую схему, новых игроков. А его преемник неопытный Морено Лонго просто не способен остановить лавину.

В плане желания окончания сезона "Торо" не уступает "Милану".

Аутсайдеры

"Удинезе" слишком увлекся игрой во "временного-постоянного" главного тренера. Три поражения, четыре ничьи и четыре забитых мяча - слабо для семи последних матчей. Лука Готти вынужден оценивать таймы одного матча противоположно. Да и он слишком спокоен для главного тренера. Слишком спокоен и Клаудио Раньери, слишком рад ничьим. Его "Сампдория" то пропускает 4-5 мячей в одном матче, то забивает. Опасная игра. Хотя бы Фабио Квальярелла вернулся - шесть голов с начала года после трех до этого.

"Лечче" и "Дженоа" набрали 9-11 очков в шести матчах и приблизились к "спокойным" вплотную. "Грифоны" проиграли лишь "Лацио", да и тому - минимально, не проиграли "Аталанте", переиграли "Милан". Много создают и забивают. А южане после и с помощью зимних трансферов одержали три красивые победы подряд. Правда, после этого получили 2:11 от "Ромы" и "Аталанты". Но все же скорее оптимистичны. Небольшая передышка была нужна обеим. Но не длинный перерыв, остановивший прогресс.

А СПАЛ и "Брешия" желают передохнуть, а то и отменить сезон вовсе. Обе сменили тренеров. Феррарцы набрали лишь три очка в шести последних матчах, ломбардийцы - три в 11-ти. Первые сильно опоздали со сменой не желавшего искать новые пути тренера. А вторые слишком торопились со сменой тренеров. Луиджи Ди Бьяджо не верит, что его СПАЛ слабее других аутсайдеров. Возможно. Но и не намного сильнее. Потому и не сумеет отыграть семиочковое отставание. Не отыграется и "Брешия".

Треть лиги вовлечена в борьбу против 18-го места.

Украинский след

"Вкусно, но мало". Статус Руслана Малиновского у экспертов и болельщиков "Аталанты" гораздо выше, чем у тренера. Четыре гола и ассист за 962 минуты - очень прилично, но ведь другие забивают намного больше. Украинец всегда изменяет игру, идет в обыгрыш, вертикально пасует, зарабатывает фолы, пробивает по воротам. В стиле интенсивной наглой "Аталанты". Его блестящий удар по воротам "Вероны", ассист против "Интера", гол в ворота "Фиорентины" принесли важные и сложные очки.

Но этого недостаточно.

На два его гола в трех последних матчах Серии А партнеры по команде "ответили" девятью. Их темп просто сумасшедший. Потому вроде бы остановка лиги на пользу запасному "Аталанты". Но на самом деле лучше бы продолжить командный бег. Ведь ясно, что забивать как Иличич либо Дуван Сапата он не сможет. Летом, возможно, придется искать новую команду. Потому для него каждый выход на поле в этом сезоне - нужный и важный урок игры в Серии А. И потому жаль, что эти уроки прерваны.

Жаль, что прерван сезон и Евгения Шахова. В неудачной первой половине он часто оставался на дальнем краю скамьи запасных. В декабре был сбит травмой. Но как раз после зимних трансферов (дело не в них, а в травмах) он вновь начал выходить на замену. Заработал результативный пенальти в ворота "Торино" (4:0). Поучаствовал в красивой победной голевой комбинации против СПАЛ (2:1). А против "Ромы" помог команде добавить после провального первого тайма. Сорвались шансы на хорошую концовку сезона.

Лучший игрок сезона на данный момент - Чиро Иммобиле ("Лацио"). 27 голов, 7 ассистов, феноменальный сезон команды

Прорыв - "Лацио". От восьмого места и ощущения конца эры к борьбе за Скудетто

Разочарование - "Наполи". От борьбы за Скудетто к бунтам и позору

Лучший вратарь - Самир Ханданович ("Интер"). Стена

Лучший тренер - Симоне Индзаги ("Лацио"). Построил машину голов, характера и побед

Сборная сезона на данный момент : Ханданович ("Интер"), Лаццари ("Лацио"), Шкриньяр ("Интер"), Ачерби ("Лацио"), Гозенс ("Аталанта"), Милинкович-Савич ("Лацио"), Луис Альберто ("Лацио"), Гомес ("Аталанта"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Иммобиле ("Лацио"), Иличич ("Аталанта")

Запасные : Щесны ("Ювентус"), Коларов ("Рома"), Бонуччи ("Ювентус"), Пьянич ("Ювентус"), Дибала ("Ювентус"), Кулушевски ("Парма"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Лукаку ("Интер")

Фото - официальные сайты "Милана", "Наполи", "Аталанты", "Торино", Forbes