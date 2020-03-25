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Новичок Ювентуса: Лучший, с кем я играл? Иличич. В Аталанте мы называли его "бабушкой"
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Полузащитник "Пармы" Деян Кулусевски, которого туринский "Ювентус" приобрел у "Аталанты" и вернул обратно в аренду "крестоносцам", рассказал о самом сильном партнере по команде, с которым ему приходилось играть. Цитирует шведа Football Italia.
"Лучший игрок, с которым я играл? Йосип Иличич, конечно же. Он очень сильный футболист, один из лучших в мире, никаких сомнений – я многому у него научился. В клубе его называют бабушкой, но это странно, ведь он совсем не старик".
"Криштиану Роналду и Дуглас Коста – самые сильные соперники, с которыми я сталкивался. В последнем матче с "Ювентусом" португалец выглядел блестяще. Бразилец не даст тебе шансов в дуэлях 1 в 1. Его секрет в том, что когда он двигает мяч, то делает это в два раза быстрее маневров оппонента".
"Мой кумир – Эден Азар. Мне бы хотелось играть в подобном стиле – я стараюсь копировать его движения и финты. Знаю, вы скажете: Ибрагимович – швед, как и ты, почему не он? Златан изменил футбол в Швеции, он кумир абсолютно для всех жителей страны и болельщиков здесь. Поболтать с ним – моя мечта".