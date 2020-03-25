  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Новичок Ювентуса: Лучший, с кем я играл? Иличич. В Аталанте мы называли его "бабушкой"
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Ювентуса: Лучший, с кем я играл? Иличич. В Аталанте мы называли его "бабушкой"

Италия
(1 голосов)

What?

Новичок Ювентуса: Лучший, с кем я играл? Иличич. В Аталанте мы называли его "бабушкой"
Новина українською

Полузащитник "Пармы" Деян Кулусевски, которого туринский "Ювентус" приобрел у "Аталанты" и вернул обратно в аренду "крестоносцам", рассказал о самом сильном партнере по команде, с которым ему приходилось играть. Цитирует шведа Football Italia.

Читайте такжеОфициально: Ювентус подписал Деяна Кулусевски

"Лучший игрок, с которым я играл? Йосип Иличич, конечно же. Он очень сильный футболист, один из лучших в мире, никаких сомнений – я многому у него научился. В клубе его называют бабушкой, но это странно, ведь он совсем не старик".

"Криштиану Роналду и Дуглас Коста – самые сильные соперники, с которыми я сталкивался. В последнем матче с "Ювентусом" португалец выглядел блестяще. Бразилец не даст тебе шансов в дуэлях 1 в 1. Его секрет в том, что когда он двигает мяч, то делает это в два раза быстрее маневров оппонента".

"Мой кумир – Эден Азар. Мне бы хотелось играть в подобном стиле – я стараюсь копировать его движения и финты. Знаю, вы скажете: Ибрагимович – швед, как и ты, почему не он? Златан изменил футбол в Швеции, он кумир абсолютно для всех жителей страны и болельщиков здесь. Поболтать с ним – моя мечта".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дуглас Коста Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Эден Азар Ювентус (Турин) Йосип Иличич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...