Новичок Ювентуса: Лучший, с кем я играл? Иличич. В Аталанте мы называли его "бабушкой"

Полузащитник "Пармы" Деян Кулусевски, которого туринский "Ювентус" приобрел у "Аталанты" и вернул обратно в аренду "крестоносцам", рассказал о самом сильном партнере по команде, с которым ему приходилось играть. Цитирует шведа Football Italia.

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"Лучший игрок, с которым я играл? Йосип Иличич, конечно же. Он очень сильный футболист, один из лучших в мире, никаких сомнений – я многому у него научился. В клубе его называют бабушкой, но это странно, ведь он совсем не старик".

"Криштиану Роналду и Дуглас Коста – самые сильные соперники, с которыми я сталкивался. В последнем матче с "Ювентусом" португалец выглядел блестяще. Бразилец не даст тебе шансов в дуэлях 1 в 1. Его секрет в том, что когда он двигает мяч, то делает это в два раза быстрее маневров оппонента".