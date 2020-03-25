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Роналду хочет покинуть Ювентус и вернуться в МЮ, но поставил перед Сульшером важное условие

Италия
(1 голосов)

Еще есть вариант с переездом в Париж…

Роналду хочет покинуть Ювентус и вернуться в МЮ, но поставил перед Сульшером важное условие
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"Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен" заинтересованы в услугах 35-летнего португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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По информации издания Diario Gol, многократный обладатель Золотого мяча хочет покинуть Турин и уже получил предложения как от французского гранда, так и от бывшего клуба. Причем, он даже поставил перед "красными дьяволами" одно условие: чтобы Криштиану вернулся в Манчестер, Сульшеру обязательно нужно выйти с командой в Лигу чемпионов.

Роналду защищал цвета "Юнайтед" с 2003 года по 2009 год. На момент вынужденной приостановки АПЛ из-за пандемии коронавируса коллектив занимает 5 место.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Diario Gol

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Комментарии (2)
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Zapp Brannigan (Київ)
25.03.2020 в 15:08
Шанси виграти ЛЧ з МЮ у нього ще менші, ніж з Юве...
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Red_Cat (Салоники)
25.03.2020 в 16:26
не нужен он в МЮ. пусть в ПСЖ уезжает. все равно, ни ПСЖ, ни Ювентус не выиграют Лигу Чемпионов.
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