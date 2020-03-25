Роналду хочет покинуть Ювентус и вернуться в МЮ, но поставил перед Сульшером важное условие

"Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен" заинтересованы в услугах 35-летнего португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По информации издания Diario Gol, многократный обладатель Золотого мяча хочет покинуть Турин и уже получил предложения как от французского гранда, так и от бывшего клуба. Причем, он даже поставил перед "красными дьяволами" одно условие: чтобы Криштиану вернулся в Манчестер, Сульшеру обязательно нужно выйти с командой в Лигу чемпионов.

Роналду защищал цвета "Юнайтед" с 2003 года по 2009 год. На момент вынужденной приостановки АПЛ из-за пандемии коронавируса коллектив занимает 5 место.