Серия А может расширить лигу до 22 команд и отменить вылет в сезоне-2019/20

Клубы серии А предложили отменить вылет худших команд в турнирной таблице сезона-2019/20 в более низший по силе дивизион и расширить лигу до 22 команд благодаря повышению в классе команд из серии Б, сообщает журналист Николо Скира.

Как пишет источник, измененный формат предполагает вылет 4 команд в следующем сезоне на следующие 2 года, для того чтобы вернуться к прежнему формату проведения чемпионата в 2022 году. Сообщается, что-то же самое ожидает и низшие дивизионы чемпионата Италии.

La proposta di molti club di #SerieA prevede blocco delle retrocessioni + promozione dalla B delle prime due: torneo a 22 squadre con 4 retrocessioni per i prossimi 2 anni in modo da tornare al format da 20 nel 2022. Stessa cosa in B e #LegaPro che passerebbero a 24/25 e 66 club