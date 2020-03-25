День в истории. 14 лет назад Шевченко забил свой последний гол в Серии А. ВИДЕО

25-го марта 2006-го года случилось уникальное событие в истории "Милана" и всей Серии А - Андрей Шевченко забил свой последний гол в рамках чемпионата Италии. В тот день россонери принимали "Фиорентину". Лука Тони забил быстрый мяч, но именно Шева сравнял счет, а затем Кака и Гаттузо обеспечили "Милану" победу.

В том сезоне Шевченко забил в Серии А 19 голов, "Милан" финишировал третьим, а в Лиге Чемпионов остановился в полуфинале, проиграв "Барселоне" (в ЛЧ Андрей отличился девять раз). Уже летом Царь перешел в "Челси", в котором, правда, карьера не задалась из-за постоянных травм. Дошло до того, что лондонский клуб отправил Шеву в аренду обратно в "Милан" в сезоне 2008/09, но возвращение грозного форварда на Сан-Сиро было неудачным. В Серии А он не смог хотя бы раз поразить ворота соперника, хотя принял участие в 18-ти матчах. Единственный мяч во время второй каденции в "Милане" он провел в Лиге Европы в поединке с "Цюрихом".

Уже летом 2009-го Андрей вернется в "Динамо", где проведет еще три сезона и завершит карьеру после Евро-2012.